Em «Cacau», Martim (Lucas Dutra) disfarça a Tiago (José Condessa) que somente teve uma discussão sem importância com Anita (Catarina Nifo). Tiago, olhando-o cético, diz-lhe que pode contar com ele se tiver algum problema. Martim vê preocupado que a sua ferida no dedo ainda não fechou. Tiago observa-o desconfiado.