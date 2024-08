Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) concorda com todos os argumentos de Tiago (José Condessa) de a sua casa não dar para estar lá a viver com Cacau (Matilde Reymão) e o filho, tanto por ter o quarto no piso de cima como por ser num local isolado, estacando gelada por Tiago admitir que veio ali pedir-lhe para eles se mudarem temporariamente para sua casa.