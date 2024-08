Em «Cacau» Júlia (Fernanda Serrano) sorri satisfeita por Tiago (José Condessa) lhe pedir desculpa por não ter aceitado que ela possa namorar com David (Luís Garcia) dizendo que ela tem todo o direito a ficar com quem gosta. Júlia insiste com Tiago para que se mude lá para casa, prometendo que ele mal vai ver David. Tiago acaba por assentir.