Tomané e Soraia entram num confronto acesso: «Não vou descansar enquanto não fores expulsa desta casa!»

Em «Cacau», Soraia (Paula Neves) conta triunfal a Rosa (Mafalda Tavares) que desmascarou Susana (Isabel Figueira) à frente de toda a gente, tendo ali a vingança de ter ido parar à prisão por causa dela. Tomané (Salvador Nerry) chega com Lola (Ana Bustorff), ambos a olhar irritados para Soraia, com Tomané a avisá-la que vai estar atento e desmascará-la com a história dos diamantes que recebeu de Simone. Sal entra a olhá-los intrigada, Soraia fica atrapalhada.