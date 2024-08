Tony Carreira revela novidade "bombástica"

No «V+ Fama», Adriano Silva Martins revela que Tony Carreira enviou um vídeo exclusivo para o programa.

Após assumir o seu novo amor, com quem mantém uma relação há cerca de 5 anos, Tony Carreira revelou uma novidade "bombástica"! Veja o vídeo em cima e fique a saber tudo.

Recorde-se que o artista foi casado com Fernanda Antunes, mãe dos seus três filhos: Mickael, David e Sara - que seguiram o seu percurso na indústria da música e do entretenimento. Infelizmente, a filha mais nova do antigo casal faleceu em 2020, na sequência de um acidente de viação, que deixou o país inteiro em choque.

Tony Carreira vai ainda ter uma série biográfica na TVI, que irá contar a sua história de vida.