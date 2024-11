Fonte: TVI

É já no próximo dia 7 de dezembro que estreia «Tony».

A minissérie retrata a vida do artista Tony Carreira desde a infância no Armadouro, onde lidou com a fome e a pobreza, os anos de imigração em França, o início da carreira e a luta pelo sucesso até se tornar um dos maiores cantores românticos portugueses.