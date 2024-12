Tozé agride Tadeu no Colégio

Em «Morangos com Açúcar», Tozé (Frederico Barata) vai até ao Colégio da Barra para esclarecer as coisas com Tadeu (Vitor D'Andrade). Entra de rompante no seu gabinete e exige que este lhe devolva o dinheiro que lhe deu para levantar a suspensão de Leo (Bernardo Cascais).

Tadeu defende-se dizendo que já não tem o dinheiro na sua posse, que está junto com o processo de suspensão de Leo. Tozé perde as estribeiras e ameça Tadeu dizendo que não sai dali enquanto não tiver o dinheiro. Ao insultá-lo a ele e ao irmão chamando-os de marginais, Tozé dá uma cabeçada em Tadeu e parte-lhe o nariz, deixando-o a sangrar. Depois de ler o bilhete de Tozé no acampamento, Leo (Bernardo Cascais) vai a correr para o Colégio e quando chega vê o irmão (Frederico Barata) a ser retirado por dois seguranças, ficando sem reação possível.