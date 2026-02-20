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TVI volta a unir um dos casais mais mediáticos do canal há 20 anos

  • Joana Lopes
  • 20 fev, 17:57
TVI volta a unir um dos casais mais mediáticos do canal há 20 anos - TVI
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No “Parabéns, TVI”, celebramos duas décadas de memórias televisivas com um reencontro que promete emocionar! Formaram um dos casais mais icónicos da estação: há 20 anos encantaram-nos como Joana e Pipo em “Morangos com Açúcar”, e hoje voltam a cruzar caminhos na novela “Terra Forte” como Flor e António. Nesta tarde especial, recebemos com entusiasmo Benedita Pereira e João Catarré para relembrar histórias, partilhar curiosidades e brindar à magia da televisão que continua a unir gerações.

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