Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) chega contrariada a casa de Regina (Christine Fernandes) com Sal (Carolina Amaral) e Tomané (Salvador Nery), com Valdemar (Vitor Hugo) a dizer-lhe que Regina vai ficar radiante por ela ter vindo ali. Sal insiste com Cacau que devia pensar na hipótese de perdoar Regina, recordando que também lhe fez muitas coisas más e ela a perdoou. Cacau sopra o ar.