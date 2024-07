Valquíria está encantada com Delfim: «Eu só penso em si. O dia todo»

Em «Festa é Festa», Delfim (António Melo) ficou meio aparvalhado com o que acabou de ouvir, mas faz os possíveis para disfarçar e tenta confirmar se será a mesma Valquíria que ele conheceu e achou tanta graça. Delfim percebe que é a mesma e fica assustado com a possibilidade de El Cacto descobrir os avanços que ele tem feito sobre Valquíria. Valquíria vai ter com Delfim toda empolgada, mas ele não é muito caloroso e diz-lhe para se sentar. Ela estranha aquela postura e pergunta se gosta de teatros. Delfim diz que precisa de falar com ela sobre El Cacto e Valquíria não entende o que possa ser. Delfim diz que está muito desiludido com Valquíria e ela não entende porquê. Delfim soube que afinal ela tem um filho com El Cacto, mas Valquíria explica que a filha é de Peixoto, só que El Cacto quis adotá-la e chamá-la de Panchito. Delfim fica muito confuso. Valquíria confessa que passa os dias a pensar em Delfim e ele fica todo derretido.