Vestido de Margarida Maldonado Freitas causa polémica entre especialistas da moda

  • Há 1h e 26min
No «V+ Fama», o painel composto por António Leal e Silva, Cláudia Jacques e Guilherme Castelo Branco debate o vestido de Margarida Maldonado Freitas, mulher do novo Presidente da República António José Seguro, que na tomada de posse a 9 de março causou polémica entre especialistas da moda. O modelo — aparentemente um Valentino Garavani de crepe azul pastel, avaliado em 4900 euros, com decote traçado, mangas compridas e midi ligeiramente rodado — foi alterado com três Corações de Viana em filigrana no lugar dos botões dourados originais, um gesto visto como homenagem à tradição minhota e ao Sagrado Coração de Jesus, mas que dividiu opiniões.

