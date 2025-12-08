Virgílio deixa Aruna devastada: «Eu não quero uma criança. Não quero um filho»

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) ainda está indignado com a herança que recebeu. Aruna (Noua Wong) censura-o, mas diz que têm de se reorganizar, porque o projeto dele e Sanjay não está a correr como previam e ela gostava de ter mais certezas para o futuro. Virgílio deixa claro que não quer ter filhos. Aruna tinha esperança que ele mudasse de ideias. Sanjay (Mário Oliveira) diz ter uma novidade boa.