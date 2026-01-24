A Protegida

Virgílio deixa Clarice sem escapatória: «Eu ajudo-te e tu dás-me parte da fábrica»

  • Há 1h e 52min
Virgílio deixa Clarice sem escapatória: «Eu ajudo-te e tu dás-me parte da fábrica» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) pede ajuda a Virgílio (Diogo Amaral) para gerir a fábrica, pois Jorge (Paulo Pires) é que percebia do negócio e ela não percebe nada. Virgílio diz-lhe que tem Francisco (Vitor d'Andrade), mas Clarice não quer que ele saiba que ela não percebe nada daquilo. Clarice está disposta a pagar bem, para Virgílio ser seu assistente, mas ele só aceita se ela lhe der uma parte da fábrica.

A Protegida

01:26

A Protegida: Mariana exalta-se e tenta bater em Mónica

A Protegida
Ontem
03:07

Escândalo em «A Protegida»: «Ela não é tua namorada, é tua irmã»

A Protegida
Ontem
01:39

A Protegida: JD apanha Hector num encontro secreto

A Protegida
Ontem
01:13

A Protegida: Francisco faz uma ameaça a Sanjay

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Revelações sobre o passado de JD abalam Óscar e Isabel

A Protegida
sex, 23 jan

Vem aí em «A Protegida»: Confissão de JD deixa Mariana em lágrimas

A Protegida
sex, 23 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

ter, 20 jan
1

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
2

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Amor à Prova
dom, 18 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: A reação incrível de Armando ao saber quem é a verdadeira Vivi

Terra Forte
Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: Armando descobre a verdade sobre Vivi

Terra Forte
dom, 11 jan
5

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Amor à Prova
sex, 23 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
sex, 23 jan

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

sex, 23 jan

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

sex, 23 jan

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

qui, 22 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
qui, 22 jan
FORA DO ECRÃ

Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante

Ontem

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

sex, 23 jan

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

sex, 23 jan

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

qui, 22 jan

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
qui, 22 jan

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
qui, 22 jan
Mais Fora do Ecrã