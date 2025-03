Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado) falam no wc para evitar as câmaras. Jorge conta o que se passou e fica aliviado por não haver câmaras no quarto, pois atendeu uma chamada de Clarice. Virgílio pergunta-lhe se fez mesmo o que Mariana (Matilde Reymão) o acusa de ter feito, mas Jorge diz que não, pois não perde tempo com mesquinhices.