A Protegida

Virgílio fica em pânico: «Não voltas a trabalhar aqui. Estás despedido»

  • Há 3h e 11min
Virgílio fica em pânico: «Não voltas a trabalhar aqui. Estás despedido»
Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está indignada com a proposta de Virgílio (Diogo Morgado). Mariana relembra que Virgílio só terá acesso à sua herança, depois de se tratar. Virgílio diz que aquilo é uma emergência, mas Laura afirma que nem que ele tivesse milhões, não lhe vendia a sua parte, porque não confia nele. Virgílio fica com os olhos marejados. Laura culpa Virgílio pela falência e despede-o.

FLASHBACK INÉDITO: Virgílio recorda um momento no passado em que tentou subir na empresa, mas Laura não achou boa ideia, devido ao problema dele com a droga.

