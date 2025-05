Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) cruza-se com Virgílio (Diogo Morgado) e diz-lhe que está com ótimo ar. Virgílio orgulha-se de ter acabado a noite no momento certo. Isabel diz que ela está ótima, mas ele afirma que todos têm limites diferentes. Isabel sorri, por perceber que está a conseguir incomodá-lo.