Em «A Protegida», Diana avisa Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) que Virgílio (Destá ali para falar com elas. Laura e Mariana estranham que ele as tenha procurado tanto tempo depois e Laura acha que não pode ser nada de bom. Mariana tenta ser mais otimista, mas começam a ouvir pratos a partirem-se e vão a correr ver o que se passa. Virgílio continua a partir pratos. Mariana tenta impedi-lo. Ele quer que Mariana sinta o prejuízo, tal como ele sentiu, pois sente-se enganado pelo valor que recebeu da herança e acha que Mariana o induziu em erro. Laura não quer acreditar que Virgílio ainda se esteja a queixar, depois de tudo o que fez. Ele diz-lhes umas verdades e sai desembestado.
Virgílio revolta-se contra Mariana e Laura: «Como é que fost capaz de me enganar?»
- Ontem às 23:51