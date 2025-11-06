Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) chora. Está verdadeiramente abalado com a morte de Benedita (Maria do Céu Guerra). Depois liga a Jorge (Paulo Pires) e pergunta-lhe se já sabe o que aconteceu. Virgílio conta a Jorge que Benedita morreu e por isso está na altura de dar a estocada final. Virgílio diz-lhe que tem de aproveitar agora que Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) não vão ter cabeça para mais nada.
Virgílio trai a família e informa Jorge: «É a altura ideal para a estocada final»
- Há 1h e 12min