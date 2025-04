Vitória assume: «Estou tão cansada. Esta não foi a vida que imaginei para mim»

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) vê carros no telemóvel. Gonçalo (João Bettencourt) põe a mesa e faz o jantar, mas recebe uma chamada de Vitória e vai atender para o quarto. Clarice e Mónica estranham e desconfiam que ele ande com alguém. Clarice pergunta se será a mulher mais velha dos vasos. Gonçalo fala com Vitória e ela diz-lhe que Duarte (Duarte Gomes) teve mais um ataque de raiva. Gonçalo acha que ele tem tido muitos ataques e pergunta-lhe se sabe o motivo. Gonçalo pergunta se pode ajudar de alguma forma e Vitória pede-lhe para ir lá a casa. Gonçalo acha que é cedo para isso.