Vitória e Júlia deixam Lalá fula e sem reação

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) vinca a Júlia (Fernanda Serrano) ter decidido que não vai abdicar de mais nada do que é seu, estando aquele gabinete incluído, além de já ter tratado de expulsar Vitória (Teresa Tavares) de sua casa. Júlia e Vitória acabam por troçar com ela a dizer que ela é um alpinista que somente conseguiu metade do escritório por se ter envolvido com Salomão. Júlia sai a dizer a Lalá que pode fazer o que quiser, mas o dia dela sair dali chegará. Lalá olha-a fula.