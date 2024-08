Zé Lopes para Luisinha Oliveira: «Tens sido muito falada na imprensa...»

No «Bom Dia Alegria», Zé Lopes abordou Luisinha Oliveira sobre a atenção que tem recebido da imprensa nos últimos tempos.

A modelo e influencer tem estado sob os holofotes devido às especulações sobre uma alegada tensão com Margarida Corceiro. Os rumores surgiram a partir de um possível envolvimento de Margarida Corceiro com Lando Norris, piloto britânico de Fórmula 1, com quem Luisinha Oliveira já teve um relacionamento amoroso no passado.

Recorde-se que Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa, brilhou no início deste ano no programa Dança com as Estrelas.