Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) ataca Becas (Rita Loureiro) a acusá-la de ter posto Joel contra ela, ficando ainda mais furiosa por Becas ripostar que é ela quem quer impedir Joel (João Jesus) de voltar para Lisboa por querer os netos sempre perto dela, não os deixando viver a sua vida. Zulmira diz a Becas querer que ela saia já agora do lodge. Joel fica do lado de Becas, dizendo sair com ela. Zulmira olha-o desiludida.
Zulmira acusa Becas de manipular Joel e perde a cabeça
- Ontem às 22:35