Gosta dos vidros, espelhos e inox a brilhar? Este truque até repele as dedadas

  • TVI Novelas
  • Há 25 min
Gosta dos vidros, espelhos e inox a brilhar? Este truque até repele as dedadas - TVI

Agora já é possível ficar com vidros, espelhos, eletrodomésticos de inox e mesas de vidro impecáveis.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Nas redes sociais, multiplicam-se as chamadas “misturinhas milagrosas” para limpar praticamente tudo em casa. Uma das mais recentes é partilhada pela influencer Sandy Lisboa, que soma mais de 11 mil seguidores no Instagram.

A receita sugerida é simples:

  • 1 colher (15 ml) de vinagre de álcool
  • 1 colher (15 ml) de detergente
  • 1 colher (15 ml) de abrilhantador da máquina de lavar loiça
  • 250 ml de água

Segundo a influencer, esta solução deixa vidros, espelhos, eletrodomésticos de inox e mesas de vidro completamente impecáveis. Ainda assim, deixa um aviso importante: “é essencial usar as quantidades certas — exagerar nos ingredientes ou usar um pano sujo pode alterar o resultado”. Sandy Lisboa recomenda ainda a utilização de “um pano que não largue pelos e passar até o brilho aparecer. Parece que não vai limpar, mas quanto mais passar, mais brilhante vai ficando”.

A combinação faz sentido: o vinagre ajuda a remover gordura e calcário, o detergente reforça o poder de limpeza e o abrilhantador evita marcas, garantindo um brilho uniforme. Além disso, não existe qualquer reação perigosa entre estes ingredientes, o que torna a mistura segura para uso doméstico.

Cuidados importantes:

  • Nunca misturar esta solução com lixívia, amoníaco ou produtos à base de cloro.
  • Guardar sempre num frasco fechado e devidamente rotulado, preferindo o uso nos dias seguintes.
  • Aplicar com um pano de microfibra limpo e seco.
  • Evitar o contacto com superfícies sensíveis ao ácido, como mármore ou pedra natural.

Relacionados

Há um parque aquático interior em Portugal considerado dos melhores da Europa. E, é incrível

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
1

Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio

A Protegida
Hoje
2

Exclusivo «A Protegida»: Virgílio tem um ataque de ciúmes, mas já pode ser tarde

A Protegida
qua, 18 jun
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
4

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
5

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

A Protegida
Hoje

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Ontem

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

Hoje

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

A Fazenda
Ontem

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Ontem

Cristiano Ronaldo surpreende Diogo Amaral em dia especial? Eis o vídeo viral

Ontem

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Ontem

«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Ontem
Mais Fora do Ecrã