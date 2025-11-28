Gosta dos vidros, espelhos e inox a brilhar? Este truque até repele as dedadas

Nas redes sociais, multiplicam-se as chamadas “misturinhas milagrosas” para limpar praticamente tudo em casa. Uma das mais recentes é partilhada pela influencer Sandy Lisboa, que soma mais de 11 mil seguidores no Instagram.

A receita sugerida é simples:

1 colher (15 ml) de vinagre de álcool

1 colher (15 ml) de detergente

1 colher (15 ml) de abrilhantador da máquina de lavar loiça

250 ml de água

Segundo a influencer, esta solução deixa vidros, espelhos, eletrodomésticos de inox e mesas de vidro completamente impecáveis. Ainda assim, deixa um aviso importante: “é essencial usar as quantidades certas — exagerar nos ingredientes ou usar um pano sujo pode alterar o resultado”. Sandy Lisboa recomenda ainda a utilização de “um pano que não largue pelos e passar até o brilho aparecer. Parece que não vai limpar, mas quanto mais passar, mais brilhante vai ficando”.

A combinação faz sentido: o vinagre ajuda a remover gordura e calcário, o detergente reforça o poder de limpeza e o abrilhantador evita marcas, garantindo um brilho uniforme. Além disso, não existe qualquer reação perigosa entre estes ingredientes, o que torna a mistura segura para uso doméstico.

Cuidados importantes: