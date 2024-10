Já pode ter uma peça de roupa de Cristina Ferreira! E, há preços para todas as carteiras

Esta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, Cristina Ferreira anunciou na sua conta de Instagram que ia colocar roupa à venda numa plataforma, Vinted.

Se é fã dos looks da apresentadora, esta é a sua grande oportunidade de ter um deles em sua casa. No momento da redação deste artigo, os valores variam entre os 19.60 e os 472.68 euros (já com a taxa de proteção do comprador).

A peça mais barata que está disponível é uma cueca de biquíni e a mais cara é um quispo. Para além disto, pode encontrar vestidos lindos de morrer, acessórios, roupa mais desportiva, calças, entre outros.

Recorde-se que cada vez é mais frequente as figuras públicas e anónimos colocarem peças de roupa à venda nestas plataformas e que é um sucesso. Recentemente, Margarida Corceiro foi uma das caras conhecidas que também fez isto mesmo.