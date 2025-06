Fãs de «A Protegida» arrasam Virgílio, após destroçar Aruna: «Ambicioso e amargo demais»

A novela da TVI «A Protegida» continua a surpreender os telespetadores, e o mais recente episódio trouxe um momento que não deixou ninguém indiferente. Virgílio terminou de forma fria e rude a relação com Aruna, deixando a jovem destroçada e desiludida.

A página oficial da TVI Novelas partilhou este momento no Instagram com a legenda: «Pobre Aruna. 😭 Se estivesse no lugar dela o que faria?». As reações dos fãs não tardaram e a maioria foi implacável com o comportamento da personagem:

«Ambicioso e amargo demais», «Merecia um castigo», «Ele só pensa em ficar com a fábrica e tirar tudo à Mariana e à Laura. Os gananciosos perdem e ficam sós», criticaram alguns telespetadores.

Ainda assim, há quem não perca a esperança numa mudança de coração por parte de Virgílio: «Ainda vai mudar. O amor tem esse poder», escreveu um fã, enquanto outro acrescentou: «Tinha esperança que ela conseguisse mudá-lo. Que ele ficasse bom».

A história de Virgílio e Aruna em «A Protegida»

Virgílio é uma das personagens mais complexas e controversas de «A Protegida». Ambicioso, determinado e sem escrúpulos, o jovem sempre colocou os seus interesses e a luta pelo poder à frente de tudo e de todos — até mesmo do amor.

O relacionamento com Aruna revelou uma faceta mais humana de Virgílio, que chegou a demonstrar sentimentos verdadeiros pela jovem. No entanto, à medida que as intrigas na fábrica e as disputas pelo controlo dos bens dos Sousa se intensificaram, Virgílio voltou a dar prioridade às suas ambições, afastando Aruna da sua vida para não se “prender” emocionalmente.

Este afastamento surpreendeu Aruna, que acreditava poder mudar o coração endurecido do namorado. A esperança dos fãs é que esta decisão não seja definitiva e que Virgílio possa, nos próximos episódios, dar sinais de arrependimento e redenção.

Para já, a personagem continua a ser fortemente criticado pelo público, que não esconde a desilusão com o rumo da sua história.

Os próximos episódios prometem esclarecer se Virgílio irá manter este caminho de frieza e ambição desmedida ou se o amor por Aruna falará mais alto.