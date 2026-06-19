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Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:30
Mudança radical! Famoso ator das novelas da TVI despede-se de Portugal e emociona os fãs - TVI

Vítor d’Andrade assinalou nas redes sociais uma nova fase da sua vida, ao revelar que se mudou para São Paulo, no Brasil, partilhando uma mensagem marcada pela emoção e pela reflexão sobre o futuro.

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Vítor d’Andrade recorreu ao Instagram para dar a conhecer uma mudança importante na sua vida pessoal e profissional. O ator da TVI assinalou a mudança para São Paulo, no Brasil, com uma fotografia onde surge de olhos fechados a sentir os raios de sol, num cenário natural e verde ao fundo.

Na publicação, o ator deixou uma mensagem profundamente emotiva, na qual reflete sobre esta nova etapa e o desejo de recomeçar.

«Hoje é dia de mudança. Virar a vida do avesso, pelo avesso, refazer, revalidar, renascer, reconstruir, ressurgir. Entrar pelo desconhecido adentro, seguir atrás da aventura, sonhar mais alto, ver coisas novas, cheirar coisas novas, comer coisas novas, pensar coisas novas», começou por escrever o ator.

Apesar de expressar o entusiasmo pela nova aventura e por tudo o que de bom esta lhe poderia trazer, Vítor salientou: «Pensei muito se teria idade para isto, mas a minha curiosidade será sempre maior do que o meu cansaço, a minha vontade de viver sempre mais forte do que qualquer sensação de estabilidade».

O ator revelou também onde foi buscar a força para tomar tal decisão: «Nestes últimos dias revi os meus sítios de infância e numa parede de uma casa antiga, mais antiga do que eu, vi a minha mão com cinco anos a percorrer essa parede, no caminho de casa para o trabalho do meu pai. E foi como se essa criança, eu, me dissesse “vai, não pares, brinca, continua, segue o sonho, se já valeu tanto a pena até aqui, porque não há-de valer mais ainda?”»

Vítor terminou a publicação com palavras simples, mas carregadas de emoção: «Até já, Lisboa. Oi, São Paulo».

A partilha rapidamente gerou reação entre os seguidores, que deixaram mensagens de apoio ao ator nesta nova etapa de vida.

Veja a publicação aqui:

Recorde que Vítor d’Andrade deu vida a Francisco na novela da TVI «A Protegida»:

 

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