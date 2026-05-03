Vem aí em «A Protegida»: Francisco salva a vida de Sofia

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) é abordada por um homem que a ameaça, por ter defendido a sua ex-mulher em tribunal e ter conseguido uma ordem de restrição. Sofia tenta soltar-se dele, mas sem sucesso. Nesse momento aparece Francisco (Vitor d'Andrade), que a ajuda. Sofia agradece-lhe.

Sofia agradece a Francisco por tê-la defendido. Ele pergunta-lhe quem era o homem que a atacou e Sofia diz que é o ex-marido de uma cliente sua. Francisco diz que também tem uma situação parecida na sua vida e Sofia percebe que ele está a falar de Isabel. Francisco pede a Sofia para estudar o caso e o defender contra Isabel.