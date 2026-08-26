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Vem aí «A Madrasta»: Cajó faz as pazes com Xavier, mas recusa a fortuna do irmão

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 23min
Vem aí «A Madrasta»: Cajó faz as pazes com Xavier, mas recusa a fortuna do irmão - TVI

Reconciliação emocionante!

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Cajó (Joaquim Horta) visita Xavier (Vítor d’Andrade) e aceita as desculpas do irmão. Xavier, que acreditava que poderia nunca mais voltar a vê-lo, fica feliz por Cajó ter reconsiderado.

Cajó explica que quer ficar em paz com o irmão, mas deixa claro que não pretende aceitar a sua fortuna. Xavier não compreende a decisão, mas percebe que não pode fazê-lo mudar de ideias e mostra-se feliz por terem conseguido fazer as pazes.

Depois de sair do quarto de Xavier, Cajó limpa as lágrimas, emocionado com o momento vivido.

Clarisse (Paula Neves) percebe entretanto que Cajó é o irmão de Xavier. Este confirma que os dois fizeram as pazes, mas explica que não quer a herança, porque gosta da vida que tem. Cajó pede ainda a Clarisse que não conte a ninguém o que aconteceu.

Clarisse olha para Cajó, apaixonada.

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