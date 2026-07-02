Vem aí em «A Madrasta»: Xavier acusa Renato e Filipe de terem matado Artur

Em «A Madrasta», Renato (Sérgio Praia) pergunta por Miguel (Bernardo Cascais) e diz que não conseguiu ir vê-lo ao hospital, mas Filipe (Nuno Pardal) disse que ia e aproveitava para visitar Xavier (Vitor d' Andrade).

Filipe visita Xavier, mas este não gosta da visita, nem o considera amigo, pois suspeita que ele e Renato roubam a empresa há muito tempo. Xavier acha que Artur (Bruno Madeira) os ia desmascarar na viagem a Marrocos e por isso mataram-no e incriminaram Diana.

Clarisse (Paula Neves) diz que viu Filipe sair dali e Xavier insiste que ele e Renato só o querem ver morto, para poderem roubar a empresa à vontade. Clarisse revira os olhos, pois está farta de ouvir aquela conversa.

Recorde, no vídeo acima, que Xavier já avisou Pedro das intenções dos amigos

Aproveite e relembre o momento em que Renato e Filipe ficam aflitos por perceberem que Xavier pode saber demais: