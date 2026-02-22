A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Jogada de Francisco promete virar o jogo contra Isabel

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Vem aí em «A Protegida»: Jogada de Francisco promete virar o jogo contra Isabel - TVI

A irmã de Óscar é atraiçoada.

Em «A Protegida», Célia vai ter com Isabel (Sara Barradas) e diz-lhe que não conseguiu fazer o que ela lhe pediu, pois acabou por ser seduzida por Francisco (Vitor d' Andrade) e teve uma das melhores noites da sua vida. Isabel lembra que a contratou para simular que tinha sido assediada por Francisco, mas Célia diz que preferiu aproveitar o momento e aconselha Isabel a experimentar.

FLASHBACK Francisco já percebeu que Célia foi contratada por Isabel e oferece-lhe o triplo do dinheiro para lhe dizer que a noite correu muito bem e que o sexo foi fantástico. Célia não percebe muito bem o que se está a passar ali, mas aceita. Francisco sugere verem um filme.

