Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro confronta a única pessoa que pode denunciar Lukenia

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) diz a Eva (Margarida Corceiro) já ter confirmado que Joel (João Jesus) anda a esconder coisas sobre Duarte (Cláudio de Castro), já tendo um plano para descobrirem a verdade.

Joel fica aflito por Ivandro lhe dizer que ligou para Sónia (Joana Borja) e descobriu que Duarte está escondido numa aldeia perto dela. Joel pede a Ivandro para não contar nada a Eva para não lhe dar falsas esperanças, dizendo que podem ir os dois procurar Duarte mais tarde. Ivandro assente.

Recorde a grande revlação que Sónia fez a Eva: