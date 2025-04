Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro encobre crime de Eva

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) disfarça a Gaspar (Nuno Lopes) estar em Lubango, falando mais tarde com ele. Vira-se para Joel (João Jesus) a perguntar-lhe o que afinal aconteceu ali. Quatro homens fazem buscas no rio à procura de Duarte (Cláudio de Castro).

Júlia (Kelly Bailey) acorda, com Eva (Margarida Corceiro) a dizer-lhe que a encontrou a dormir na sala e trouxe-a para o quarto. Júlia diz irritada que Duarte anda obcecado com ela e não tinha nada de lhe dar um comprimido tão forte, indo ter uma conversa séria com ele. Diz ainda que gostaria que Duarte desaparecesse da sua vida. Eva disfarça o seu constrangimento.

Joel diz a Ivandro que se tiver acontecido alguma coisa a Duarte, Eva ficaria em apuros, tendo sido por isso que a tirou dali. Ivandro diz duvidar que Duarte apareça, apontando para um crocodilo no rio.

Eva e Júlia disfarçam a Ary que Júlia tomou um calmante mais forte e ficou a dormir até agora, mas estar tudo bem com ela. Ary assente, abraçando Júlia terno. Eva está muito ansiosa.

Joel diz nervoso a Ivandro que que Eva pode ficar em risco de ter matado Duarte por não haver testemunhas dela o ter empurrado em legítima defesa. Ivandro diz terem de criar uma história coerente agora para a safar.

De relembrar que Duarte tem andado a espiar a prima: