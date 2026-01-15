Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus implora perdão a Glória, mas acaba humilhado

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 15min
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus implora perdão a Glória, mas acaba humilhado

Já não há nada a fazer.

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) suplica a Glória (Maria João Pinho) que volte para ele, asseverando-lhe não haver outra mulher na sua vida. Glória, dizendo que essa mulher lhe ligou, vira-lhe costas sem acreditar nele. Álvaro (José Wallenstein) confronta Marcus para parar de importunar Glória.

Marcus assevera a Álvaro que seria incapaz de fazer mal a Glória. Rufino (Vitor Norte) surge e junta-se a Álvaro a dizer a Marcus que só por cima deles ele vai conseguir falar com Glória. Marcus foge, com Rufino a acertar-lhe com a garrafa de sumo que ele trazia. Marcus fica a olhá-los humilhado.

Sónia (Mafalda Tvares) irrita-se com Glória por perceber que ela continua a gostar de Marcus, estando com pena dele por ter percebido que ele está mesmo a passar dificuldades. Álvaro entra com Rufino a dizer a Glória que tem mesmo de fazer queixa à polícia se Marcus voltar a importuná-la. Glória olha-o tensa.

Recorde-se que Marcus tem tido um grande dilema em mãos:

