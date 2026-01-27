Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Em «Terra Forte», Joana (Vera Macedo) apanha Marcus (Vitor Hugo) a dormir na sala e sai disparada a pensar ser um ladrão. Marcus foge para a rua e todos ficam apreensivos por pensarem que estava um sem-abrigo lá em casa. Kadu (Vicente Ramirez) disfarça o seu ar comprometido.

Marcus veste-se à pressa e Luzilei oferece-se para o ajudar.

Babi (Melissa Matos) liga para a polícia a avisar que apanharam um homem a dormir lá em casa, e todos estranham que Kadu não comente nada sobre o assunto.

Kadu deixa mensagem a Marcus a repreendê-lo por não ter saído mais cedo, dizendo que por causa daquilo a polícia vai lá a casa.