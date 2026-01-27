Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:43
Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi - TVI

O susto é enorme.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Joana (Vera Macedo) apanha Marcus (Vitor Hugo) a dormir na sala e sai disparada a pensar ser um ladrão. Marcus foge para a rua e todos ficam apreensivos por pensarem que estava um sem-abrigo lá em casa. Kadu (Vicente Ramirez) disfarça o seu ar comprometido.

Marcus veste-se à pressa e Luzilei oferece-se para o ajudar.

Babi (Melissa Matos) liga para a polícia a avisar que apanharam um homem a dormir lá em casa, e todos estranham que Kadu não comente nada sobre o assunto.

Kadu deixa mensagem a Marcus a repreendê-lo por não ter saído mais cedo, dizendo que por causa daquilo a polícia vai lá a casa.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor abdica da herança para Maria de Fátima

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa Flor sem nada e conquista poder absoluto da Açoreana

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: «Está mais do que na hora de acabar com esta mentira»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Manuel vai regressar para 'salvar' Flor?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Jennifer dá uma lição a Armando

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: António está de regresso a casa

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando deixa Vivi nervosa e vira-lhe as costas

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Terra Forte
9 nov 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
25 dez 2025
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sem autorização, São visita Nico, faz uma revelação e oferece-lhe algo

Amor à Prova
sáb, 24 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Hoje

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

«Não tem sido um caminho fácil» : Carlos Areia revela os momentos mais difíceis da sua recuperação

Ontem

Finalmente, revelado o segredo de Matilde Reymão

Ontem

Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

Festa é Festa
Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã