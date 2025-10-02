A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Eis toda a verdade sobre o que aconteceu ao dinheiro do pai de Ivandro

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
Vem aí em «A Fazenda»: Eis toda a verdade sobre o que aconteceu ao dinheiro do pai de Ivandro - TVI

Finalmente, a verdade é descoberta.

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) ouve revoltado Gaspar (Nuno Lopes) a contar-lhe que o falecido marido de Laura (Leonor Seixas) ficou com o dinheiro que Lukenia (Rita Cruz) roubou ao pai dele, tendo fugido para não ser apanhado por Lukenia.

Gaspar anui que o seu plano passa por fingirem que Albano ainda está vivo para conseguirem apanha-la.

Gaspar conta a Ivandro que confia em Laura e que quer que seja feita justiça, mesmo que não consiga recuperar o seu dinheiro, que Eva fique em liberdade e possa voltar a Angola. Ficam a tecer planos para apanharem Lukenia.

Relembre o momento em que Ivandro reencontrou o pai que estava desaparecido há anos:

