Vem aí em «A Fazenda»: Eis toda a verdade sobre o que aconteceu ao dinheiro do pai de Ivandro

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) ouve revoltado Gaspar (Nuno Lopes) a contar-lhe que o falecido marido de Laura (Leonor Seixas) ficou com o dinheiro que Lukenia (Rita Cruz) roubou ao pai dele, tendo fugido para não ser apanhado por Lukenia.
Gaspar anui que o seu plano passa por fingirem que Albano ainda está vivo para conseguirem apanha-la.
Gaspar conta a Ivandro que confia em Laura e que quer que seja feita justiça, mesmo que não consiga recuperar o seu dinheiro, que Eva fique em liberdade e possa voltar a Angola. Ficam a tecer planos para apanharem Lukenia.
Relembre o momento em que Ivandro reencontrou o pai que estava desaparecido há anos: