Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é dada como morta e Marcus já pode acionar os seguros

Em «Terra Forte», a polícia vai ao encontro de Marcus (Vitor Hugo) e indica não terem sido encontrados indícios de sabotagem no carro de Vivi, podendo acionar os seguros de família depois de pedir ao juiz a declaração de óbito da mulher. Marcus diz não ir fazer nada disso.
Marcus insiste com Glória (Maria João Pinho) para não o afastar da sua vida, dizendo que continua a gostar dela, além de precisar da ajuda dela para organizar um velório para Vivi, contando-lhe que a polícia já concluiu que a morte dela não teve mão criminosa. Marcus pede a Glória que se encontrem, ameaçando dizer ali e agora que tiveram uma relação. Glória acaba por concordar, encurralada.
Recorde-se que Marcus e Glória são amantes: