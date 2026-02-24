Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:41
Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão - TVI

Marcus perde o controlo, acusa Armando e ameaça os filhos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) diz a Armando (Ricardo Carriço) ser estranho que ele tenha ficado tão revoltado por ele ter ofendido Vivi (Sofia Nicholson) quando nem a conhecia, Armando fica comprometido. Marcus avisa os filhos que tem o poder legal de não dividir o dinheiro dos seguros com eles, todos o olham tensos. Eva (Josefine Winkler) dá um estalo a Marcus, furiosa por ele insinuar que também está envolvida com Armando. Marcus diz a Armando para abrir o jogo com ele em relação a Vivi.

Marcus diz a Armando que pode parar de fingir que nunca conheceu Vivi, perguntando-lhe direto se teve alguma coisa com ela.

Armando vinca a Marcus que não conhecia mesmo Vivi. Marcus explode a dizer-lhe para admitir de uma vez que andou com ela, sendo a sua atitude ainda mais condenável por também ter andado com Babi (Melissa Matos). Armando parte para cima dele, mas os jovens voltam a separá-los. Marcus desafia Armando a ter coragem para assumir agora que conhecia Vivi.

Recorde-se que Armando é apaixonado por Vivi:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Vem aí «Terra Forte»: Marcus arma plano macabro com seguro de Vivi

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Flor tem um plano para conseguir ficar com a casa e a empresa da família

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: José deixa Glória em lágrimas

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima respira de alívio

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Babi e os irmãos entram em desacordo

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy e Flor tentam desvendar o segredo de Maria de Fátima: «Não achas que tenho razão?»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
1

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte
Ontem
2

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
3

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Ontem
4

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
5

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
dom, 22 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Ontem

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Ontem

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
Hoje

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Ontem

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Ontem

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Ontem

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Ontem

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã