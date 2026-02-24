Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Vem aí em «Terra Forte»: Armando vai a casa de Marcus e faz-lhe uma proposta bombástica

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) diz a Armando (Ricardo Carriço) ser estranho que ele tenha ficado tão revoltado por ele ter ofendido Vivi (Sofia Nicholson) quando nem a conhecia, Armando fica comprometido. Marcus avisa os filhos que tem o poder legal de não dividir o dinheiro dos seguros com eles, todos o olham tensos. Eva (Josefine Winkler) dá um estalo a Marcus, furiosa por ele insinuar que também está envolvida com Armando. Marcus diz a Armando para abrir o jogo com ele em relação a Vivi.

Marcus diz a Armando que pode parar de fingir que nunca conheceu Vivi, perguntando-lhe direto se teve alguma coisa com ela.

Armando vinca a Marcus que não conhecia mesmo Vivi. Marcus explode a dizer-lhe para admitir de uma vez que andou com ela, sendo a sua atitude ainda mais condenável por também ter andado com Babi (Melissa Matos). Armando parte para cima dele, mas os jovens voltam a separá-los. Marcus desafia Armando a ter coragem para assumir agora que conhecia Vivi.

Recorde-se que Armando é apaixonado por Vivi: