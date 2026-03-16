Vem aí «Terra Forte»: Marcus sai da esquadra sem punição e gera caos

Em «Terra Forte» Rufino leva Marcus à esquadra, na esperança de que finalmente seja detido pelo alegado rapto de Vivi, que supostamente está morta. No entanto, Rodrigo explica que não pode prender Marcus sem provas concretas, deixando Rufino furioso. Com um sorriso provocador e triunfante, Marcus (Vitor Hugo) sai da esquadra como se nada tivesse acontecido, deixando todos atónitos.

Entre os presentes, Armando (Ricardo Carriço), Vini (Gustavo Alves), Babi (Melissa Matos) e Eva ficam chocados ao ver que Marcus se afasta discretamente, quando todos pensavam que ele estaria finalmente preso. Os filhos correm atrás dele, tentando confrontá-lo. Enquanto isso, Álvaro avisa Armando que precisa de tratar de um assunto urgente com Sammy, afastando-se rapidamente.

Vini, Babi e Eva questionam Marcus incrédulos: como pode não estar preso depois de tudo o que fez a Vivi (Sofia Nicholson) ? Armando aproxima-se para se juntar à discussão, tentando perceber a situação. Marcus afirma que acabou de sair da esquadra, reiterando que não há provas contra ele e garantindo que nunca teve intenção de magoar Vivi, descrevendo o seu relacionamento com ela como uns dias tórridos de paixão.

A confusão instala-se quando Armando menciona que Glória (Maria João Pinho) quer ir descansar e não pretende ver Vivi, deixando a jovem desconcertada e sem saber o que pensar. O clima de tensão e desconfiança mantém-se, enquanto todos tentam compreender como Marcus continua livre apesar das acusações.