Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Empresa de Marcus provoca várias mortes

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 18min
Vem aí em «Terra Forte»: Empresa de Marcus provoca várias mortes - TVI

O pior acontece.

Em «Terra Forte», Delfina (Elsa Galvão) e Rufino (Vítor Norte) continuam sem acreditar no discurso emocionado de Marcus (Vitor Hugo) a falar das vítimas provocadas pelas conservas da Komibem. Glória (Maria João Pinho) assiste tensa ao discurso. Vivi entra e fica tocada com as palavras do marido.

Delfina e Sónia (Mafalda Tavares) acusam Vivi (Sofia Nicholson) que devia ter vergonha de andar na rua depois do que Marcus fez. Vivi defende-se que sempre levou uma vida honrada e não se vai esconder dos problemas. Glória conforta Vivi, que está arrasada com o que está a acontecer.

Vini diz a Marcus que o seu discurso vai pelo menos acabar com o falatório, por todos pensarem que ele era um cobarde e andava a fugir aos problemas. Babi (Melissa Matos) entra sem perceber nada do que se está a passar.

Vivi mostra a Glória o avultado montante que já está a ser pedido a Marcus para indemnizar as famílias das vítimas, faltando ainda nessas contas o dinheiro que vai ser pedido pela SuperLuso. Vivi assente à amiga que Marcus irá provavelmente preso, e ela também, por ter uma pequena participação na Komibem.

De recordar que Marcus tinha um plano para destruir Maria de Fátima e a sua empresa, mas acabou por ser ao contrário:

