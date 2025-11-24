Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é agressivo com Vivi à frente dos filhos

Em «Terra Forte», Vini (Gustavo Alves) diz a Babi (Melissa Matos) que ela vai ter de arranjar trabalho para ajudar com as despesas da família, tal como ele e também Eva (Josefine Winkler) vão fazer. Babi diz ter outras ideias, e Eva também pode fazer o mesmo que ela por ter bom corpo. Olham surpresos para Marcus a chegar a dizer-lhes ter sido libertado.

Vivi (Sofia Nicholson) abraça feliz Marcus por ele já estar em casa, mas logo se irrita por o ver a beber, tentando tirar-lhe a garrafa. Marcus empurra-a agressivo, com Babi a ir de pronto defender a mãe. Babi questiona Vivi por que ainda continua com Marcus quando ele a trata tão mal.

Redorde-se que Marcus culpa a mulher por todos os males, quando ele é que afundou a família: