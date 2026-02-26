Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) conta a Vivi (Sofia Nicholson) que foi Glória (Maria João Pinho) quem suspeitou que ela pudesse estar viva, mas decidiu não lhe contar que ela estava ali por achar que não pode confiar nela. Marcus acaba por dizer a Vivi que a melhor solução é ela ir-se embora de vez, tratando ele de enviar-lhe dinheiro todos os meses para ela sobreviver. Vivi olha-o atónita.
Marcus olha incrédulo para Vivi a perguntar-lhe se não põe a hipótese de fugir com ela, dizendo que foi exatamente por ela ser alguém tão facilmente manipulável que deixou de a amar, admitindo que só manteve aquele casamento por insistência de Glória, que achava que ela não ia aguentar um divórcio. Vivi desaba a chorar abalada.
Vivi explode com Marcus a acusá-lo de nunca lhe ter dado o devido valor, dizendo que o que ela fez de fingir morrer para ajudar a família prova que ela não é uma pessoa fraca. Vivi finaliza a dizer não ir aceitar fugir, querendo ficar com os filhos. Olham-se em desafio.
Relembre-se que Vivi foi raptada: