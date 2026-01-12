Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é detido por tentativa de agressão a Glória

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é detido por tentativa de agressão a Glória

Mais uma polémica na vida de Marcus.

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) entra em casa a falar com Babi (Melissa Matos), contando irritado a Vivi (Sofia Nicholson) que Marcus (Vitor Hugo) furou o acordo de se afastar da família e apareceu em casa dos filhos com Glória (Maria João Pinho), dizendo que pelos vistos vai ter de manter o processo contra ele. Vivi fica muito apreensiva. Vivi diz furiosa a Jennifer que Glória vai pagar bem caro por querer impor a sua presença aos seus filhos.

Marcus pensa tenso que ficou sem nada, nem tendo onde dormir sequer. Repara no Super Luso e entra irritado. Luzilei diz a Marcus que Armando não está. Marcus segue para o interior sem acreditar nele. Luzilei expulsa Marcus do supermercado. Álvaro (José Wallenstein) vem com polícias para prender Marcus por tentativa de agressão a Glória. Kadu assiste à cena incrédulo, com Álvaro somente a dizer-lhe que Marcus fez algo muito grave.

Recorde-se que não é a primeira vez que Marcus é detido:

 

