Vem aí em «Terra Forte»: Conversa secreta é espiada e pode revelar tudo sobre Manuel

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte), sem perceber que está a ser espiado, diz a Manuel (António Capelo) que está tudo a colapsar por terem descoberto que ele e Maria de Fátima (Rita Pereira) eram amantes.

Manuel ouve preocupado Rufino a dizer-lhe que todos já sabem através de Vivi (Sofia Nicholson), que Maria de Fátima era amante dele. Ele fica em choque por Rufino lhe dizer que Maria de Fátima pode ter planeado tudo para ser adotada por ele e tentado matar Flor (Benedita Pereira) e Adelaide para se tornar uma Terra Forte.

Rufino disfarça ao patrão que foi Vivi quem desmascarou a relação dele com Maria de Fátima, sob pressão do marido, que tinha contas a ajustar com ela. Rufino diz haver outra pessoa que soube de tudo por Adelaide, insistindo com Manuel que tem de fazer alguma coisa para parar Maria de Fátima.