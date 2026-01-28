Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) está atónito com a novidade de Flor (Benedita Pereira) ir sair da mansão. Delfina (Elsa Galvão) diz achar que foi Maria de Fátima (Rita Pereira) quem forçou Flor a isso. Rufino fica a ferver.
Rufino liga para Manuel (António Capelo) a contar-lhe que Maria de Fátima expulsou Flor de casa.
Rufino diz a Manuel que ele tem obrigação de ajudar Flor por ter sido por Maria de Fátima ter sido sua amante que ele lhe deixou tudo.
Recorde-se que Rufino já tinha avisado Manuel do que se estava a passar: