Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) prepara-se para arrancar na mota, ligando para Manuel a contar-lhe que Rosa Maria (Custódia Gallego) e Álvaro (José Wallenstein) estão a pressioná-lo para que lhes conte o que sabe sobre Maria de Fátima (Rita Pereira). Caio observa-o dentro do carro.

Rufino sugere a Manuel contar a Rosa Maria e Álvaro que ele e Maria de Fátima foram amantes, não tocando no ponto de Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) serem filhos deles. Rufino arranca na mota, Caio segue-o. Manuel (António Capelo) diz a Rufino para ainda não contar nada a Rosa Maria e Álvaro, tendo de pensar no que fazer.

Rufino acorda amarrado, ficando apreensivo ao ver Maria de Fátima à sua frente. Maria de Fátima diz a Rufino que não tem tenções de lhe fazer mal, tendo isso sim uma proposta para lhe fazer.

Recorde-se que Rufino enfrentou Maria de Fátima: