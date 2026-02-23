Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Rufino está a ser pressionado e não tem como escapar.

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) nega a Rosa Maria (Custódia Gallego) e Álvaro (José Wallenstein) saber algo assim tão grave sobre Maria de Fátima (Rita Pereira) que seja útil para que possa ajudar Flor (Benedita Pereira) a combatê-la. Rosa Maria insiste que ele tem de ajudá-los, dizendo que ele lhes deve isto pelo que fez no passado, apontando para a fotografia com Duda. Rufino engole em seco.

Rosa Maria insiste com Rufino que ele tem o dever de ajudá-los depois de todas as coisas más que fez ao serviço de Manuel (António Capelo) , sendo também por culpa dele que Flor fugiu e esteve desaparecida vinte anos, tudo para proteger Sammy (José Fidalgo). Álvaro diz a Rufino também já não ir proteger Maria de Fátima por Rosinha (Francisca Salgado) ser sua neta. Rufino olha-o confuso.

Rufino questiona Rosa Maria e Álvaro se estão prontos para destruir Maria de Fátima se lhes contar o que sabe sobre ela, dizendo ser melhor dar-lhes um tempo para pensarem sobre o assunto. Rosa Maria e Álvaro ficam muito intrigados.

