Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Rufino lança ameaça e força Álvaro a tomar uma decisão perigosa

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 2min
Vem aí «Terra Forte»: Rufino lança ameaça e força Álvaro a tomar uma decisão perigosa

Álvaro aceita um pacto perigoso.

Álvaro (José Wallenstein) observa Rufino (Vitor Norte) com desconfiança quando este surge no Ninho, afirmando ter vindo negociar o seu regresso. Sem rodeios, Rufino ameaça revelar o relacionamento secreto entre Armando (Ricardo Carriço) e Babi (Melissa Matos)jovem o suficiente  para ser neta dele, caso não seja readmitido.

A presença de Rufino surpreende Sónia, ainda mais quando este deixa claro que está disposto a manter o silêncio sobre o namoro de Armando em troca da oportunidade de voltar ao Ninho.

Num momento mais íntimo, Rufino confessa a Álvaro que a vida longe do Ninho se tornou insuportável, marcada por uma profunda solidão. Penalizado, Álvaro admite que bastaria Rufino ter sido honesto desde o início para poder regressar. Rufino não esconde a felicidade, mas Álvaro impõe condições claras: silêncio absoluto sobre Armando e o compromisso de não voltar a caluniar Glória (Maria João Pinho).

Nesse instante, Glória entra em cena e afirma, determinada, que decidiu não permitir que mais ninguém a julgue.

