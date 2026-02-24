Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) nunca ter gostado dela por ela ter conseguindo chegar onde está envolvendo-se com Manuel (António Capelo). Maria de Fátima sorri sem levar a mal. Maria de Fátima diz a Rufino querer dar-lhe uma participação na empresa e até subi-la se ele fizer jogo duplo com Flor (Benedita Pereira).

Maria de Fátima diz a Rufino que prefere tê-lo a seu lado na Açoreana a ter de dividir o poder com Flor, dando-lhe um tempo para pensar na sua proposta. Caio surge para levar Rufino de volta. Rufino avisa ameaçador Caio que vai pagar pelo que fez. Caio sorri sem lhe dar importância.

Será que ele vai ceder?

Recorde-se que Rufino corre risco de vida: