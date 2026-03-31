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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Furioso, Rufino pede explicações a Glória

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Furioso, Rufino pede explicações a Glória - TVI

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Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) e Delfina (Elsa Galvão) elogiam Glória (Maria João Pinho) por ter denunciado Marcus (Vitor Hugo) à polícia. Rufino (Vitor Norte) chega a questionar Glória por ter ido dizer a Marcus que ele a ameaçou para a obrigar a colaborar com a sua captura.

Glória explica a Rufino que teve de inventar a Marcus que foi obrigada por ele a traí-lo, por ser a única forma de ele não lhe fazer mal.

Rufino acaba por perdoar Glória, dizendo saber que Marcus se tornou em alguém perigoso. Delfina olha irritada para Sónia a dizer-lhe que está cheia de ciúmes de Glória.

Recorde que Glória e Rufino ficaram a saber, ao mesmo tempo, o que se estava a passar:

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