Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem o documento que a torna dona de toda a fortuna

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) avisa Maria de Fátima (Rita Pereira) que só se o matasse poderia impedir de contar o que sabe sobre ela, alertando-a estar prevenido para isso. Rufino discorre a Maria de Fátima todos os podres que sabe dela, desde ter sido amante de Manuel, até os filhos dela não serem de Sammy (José Fidalgo). Maria de Fátima passa-lhe o documento, muito contrariada, com Rufino a rasgá-lo de imediato.

Maria de Fátima olha furiosa para Rufino a recordá-la do acordo que fez com Manuel de os filhos deles assumirem a gestão da Açoreana quando chegassem à maioridade, dizendo esperar que ela respeite isso se não quer mais problemas com ele. Rufino sai com ar triunfal, deixando Maria de Fátima em nervos.

Recorde-se que Rufino não tem medo de Maria de Fátima: